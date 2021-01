GfK-Ranking zum Wohnen Das ist Deutschlands Single-Hauptstadt

Die GfK wertete auch aus, wo in Deutschland die meisten Familien leben. Mit einem Anteil von 40,2 Prozent führt hier der oberbayerische Landkreis Eichstätt, gefolgt von den Landkreisen Cloppenburg in Niedersachsen (39,5 Prozent) und Straubing-Bogen (38,6 Prozent). Die wenigsten Familien leben mit 18,1 Prozent in Würzburg in Unterfranken. Die meisten Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder finden sich laut GfK im Landkreis Saalekreis in Sachsen-Anhalt, die wenigsten in Berlin (23,5 Prozent).