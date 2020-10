Gewinnerin des Buchpreises: Anne Weber, „Annette“ Der Stoff aus dem die Heldinnen sind

In Verse gefasst leuchten Annettes Irrläufe in einem objektiven Licht. Und das ist umso kühner, als ihre Geschichte faktisch vom Scheitern ihrer gesellschaftlichen Hoffnungen berichtet und von Erfahrungen, die ins dunkle politische Herz jener Moderne führen, die die epische Welt in die Prosa der Verhältnisse aufgelöst hat. Durch ihre formale Umdeutung rettet Anne Weber den Geist der Idee gegen den Schiffbruch ihrer Verwirklichung.

Die epische Stimme macht der Trank der Ironie geschmeidig

So kündet dieses Buch im hohen Ton der Dichtung von den Niederungen der Welt, und zeugt gleichzeitig von der Kraft der Literatur, dem, was sich der Utopie nicht fügen will, ihren eigenen Möglichkeitsraum entgegenzusetzen. Erst darin wird eine bewegte Biografie zur Heldinnengeschichte. Wobei die epische Sängerin reichlich vom Trank der Ironie genossen hat, mit dem man sich über die Brüche der in sich entzweiten Welt hinweg hilft.

Immer wieder konfrontiert sie liebevoll ihre wackere Heldin mit den Widersprüchen und Blindheiten ihrer weltverbessernden Mission, beispielsweise als Ministerin einer algerischen Regierung, in der sich bereits jene diktatorischen Umrisse abzeichnen, die die politischen Zustände im Maghreb bis heute prägen.

Mit leichterer Hand wurde selten der Ernst der Geschichte mit dem Spiel der Literatur verwoben. Was sonst sollte mit einem Buchpreis geadelt werden?