Gewinner-Film und Feel-good-Movie Was taugt der Oscar-Sieger „Coda“?

Aber dieser Wohlfühlfilm ist anders, nicht süßlich, sondern robust, nicht aufs Leidenstremolo versessen, sondern auf die humorvolle Auflösung von Spannungen: Ermutigungskino der entspannten Sorte. Rubys Familie flucht und lästert in Zeichensprache, was uns in Untertiteln unverblümt verständlich gemacht wird, es geht um Sex, Lust und Bettprobleme, auch mal um Furzwitze, und auch bei den Konflikten in der Fischereiwelt nehmen Frank, Leo und Jackie kein Blatt vor die Hände. Wer will, kann hier eine Menge Kraftausdrücke in Gebärdensprache lernen.

Keine Angst vor falschen Tönen

Heder hat offenbar keinen Moment Angst, den falschen Ton zu treffen, den Eindruck zu erwecken, sie mache sich über ihre Figuren lustig. Dabei hilft ihr, dass Matlin, Kotsur und Durant selbst gehörlos sind. Schon beim Sundance-Filmfestival haben die unverkrampfte Amüsierlust, gekoppelt mit Respekt vor den Charakteren, Aufmerksamkeit erregt. Aber „Coda“ (der Titel bezieht sich auch auf die gängige Abkürzung für Menschen wie Ruby, für Children of deaf Adults, die Kinder Gehörloser also) ist auch ein klassischer Formelfilm: eine erste Liebe, das Erreichen unerreichbarer Ziele, die Hilfe durch einen engagierten Lehrer, der Moment der großen Krise, die Unvereinbarkeit von Rubys Pflicht, den Eltern zu helfen, und ihrem Wunsch, ihr musikalisches Talent in einer guten Schule auszubauen, die märchenhafte Auflösung des Ganzen – das alles und noch mehr stammt aus dem Baukasten.

Man kann mit vielen Argumenten meckern, den Oscar als bester Film habe „Coda“ nicht wirklich verdient. Aber das kommt nicht an gegen Emilia Jones, deren Aura lebenstüchtiger Zartheit, gegen die Vitalität der anderen, gegen die punktgenaue Inszenierung, die öde Übertreibung meidet. „Coda“ läuft zwar nicht im Kino, sondern beim Streamingdienst Apple TV+, und Streaming hat die Academy bislang lieber kleingehalten. Obendrein hat Apple den Film nicht selbst produziert, sondern nach Sundance weggekauft, eigentlich war er fürs Kino vorgesehen. Darauf reagiert die alte Schule Hollywoods auch gern allergisch. Aber die vielen Oscar-Juroren sind eben dem erlegen, was „Coda“ausmacht: dem Charme.

Die Regisseurin Sian Heder

Erfahrung

Sian Heder, 44, hat als Autorin und Regisseurin für erfolgreiche TV-Serien gearbeitet, für „Orange is the new Black“ und „Glow“, und war Produzentin der Apple-Serie „Little America“.

Lerneffekt

Als sie für „Coda“ die Gebärdensprache lernte, sagt Heder, habe ihr das eine ganz neue Perspektive eröffnet: Sie habe diese optische Verständigung als filmtauglichste Sprache überhaupt begriffen.