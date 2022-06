Gewerbegebiet in Mundelsheim Schultes wehrt sich gegen Vorwürfe

Das dürfte auch deshalb ein Leichtes sein, weil zu den Ansprechpartnern in den Benzäckern Gemeinderäte selbst gehören, wird im Dorf gemunkelt. Der Rathauschef streitet gar nicht ab, dass solche Konstellationen vorkommen. „Ja, es gibt Räte, die selbst oder deren Verwandte Grundstücke in dem Gebiet haben. Es gibt aber auch Räte, die selbst oder deren Verwandte Grundstücke in dem Gebiet haben und sich gegen die Gewerbefläche aussprechen“, sagt Seitz. Entschieden zurück weist er die im Ort kursierende Mutmaßung, wonach die Äcker auch deshalb zum Baugrund für ein Unternehmen werden sollen, damit einzelne Räte Kasse machen können. Deshalb werde das Gewerbeareal nicht ausgewiesen. In einer kleinen Kommune wie Mundelsheim lasse es sich nur kaum vermeiden, dass irgendein Rat in einem künftigen Wohn- oder Gewerbegebiet eine Parzelle besitzt. „Ich besitze aber kein Grundstück in den Benzäckern“, stellt Seitz klar.