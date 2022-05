Gewerbegebiet Benzäcker Chefplaner sieht Chance für Wohlstand

VRS-Planer verweist auf erhebliche Steuereinnahmen

Die Frage, ob der Zweckverband für die Ottmarsheimer Höhe eine zu große Gefahr laufe, durch Schlupflöcher der Großunternehmen bei einem „dicken Fisch“ am Ende mit weniger Gewerbesteuereinnahmen dazustehen als gedacht, sieht Kiwitt zwar als gegeben an, doch zeige gerade der Wohlstand in der Region Stuttgart, dass unterm Strich erhebliche Einnahmen generiert werden können: „Es fällt immer noch genug ab.“ Zuletzt hatte der SPD-Kreistagsabgeordnete Gerhard Jüttner aus Tamm in einer Online-Diskussionsrunde zum Mundelsheimer Projekt Zweifel geäußert.