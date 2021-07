Gewerbe in Großbottwar Sorge vor Lärmproblemen

Großbottwar - Die nächste Etappe bei der Umsetzung des geplanten Gewerbegebiets Geißhälden am Großbottwarer Stadtausgang in Richtung Autobahn – als Teil der neuen „Südweststadt“ – ist es, bis Anfang kommenden Jahres über einen „habhaften Entwurf vom Bebauungsplan-Entwurf“ zu verfügen. So drückt es Manfred Metzger vom Planungsbüro mquadrat aus – und macht damit deutlich: Bei dem Verfahren zur Bebauung des 3,5 Hektar großen Gewerbegebiets befindet man sich erst am Anfang.