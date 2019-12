Gewaltfrei in 672 Kommunales Präventionsnetzwerk zeigt Wirkung

Bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2019 führten Sachbeschädigungen, zahlreiche Farbschmierereien im Stadtgebiet und insbesondere Übergriffe und Einschüchterungen gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen sowohl an Schulen und Jugendhäusern als auch darüber hinaus zu einer spürbaren Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls in Marbach. „Wir sahen uns hier mit einer Situation konfrontiert, die eine tief greifende Intervention unter möglichst breiter Beteiligung verschiedener Akteure erforderlich machte,“ erklärt der Polizeipräsident, „und wir haben daher die Einrichtung einer vierköpfigen Ermittlungsgruppe und eine deutliche Steigerung der Polizeipräsenz sowie entsprechende Kontrollmaßnahmen an relevanten Orten veranlasst. Gemeinsam mit der Stadt Marbach haben wir ein kommunales Präventionsnetzwerk unter der Leitung von Bürgermeister Jan Trost aufgebaut, in dem sich Stadtverwaltung, Polizei, Schulen, Jugendhäuser und Vereine engagieren.“