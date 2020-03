Gewaltdelikt in Unterkunft Auf Flüchtling eingestochen

Bietigheim-Bissingen - In einer Asylunterkunft in der Geisinger Straße in Bietigheim soll ein 31-Jähriger am Montag gegen 20.20 Uhr mit einem scharfkantigen Gegenstand auf einen 20-jährigen Bewohner des Heims eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer aus dem Zimmer des 20-Jährigen und versteckte sich in dem Haus. Nachdem ein Mitarbeiter der Security die Polizei über den Vorfall informiert hatte, rückten die Beamten mit mehreren Streifenwagen an. Durch den Hinweis eines Bewohners konnte der Verdächtige in einem Zimmer aufgespürt und vorläufig festgenommen werden. Da eine schwerwiegende Brustverletzung bei dem 20-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Verletzte die Klinik wieder verlassen.