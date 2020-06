Getreideernte in der Region Das Getreide braucht dringend Regen

Unübersehbar ist die Wintergerste auf vielen Feldern schon in die Abreife übergegangen: zwei Wochen früher als sonst. „Wenn sie erst einmal gelb ist, dann ist ihr vegetatives Wachstum abgeschlossen“, sagt Jürgen Häußermann, Geschäftsführer der Landwirtschaftlichen Absatzgenossenschaft (Labag) in Marbach. „Mit 25 Liter Regen pro Quadratmeter in den nächsten Tagen wäre ich richtig glücklich.“ Das Speichervermögen der hiesigen Böden seien ein Plus. „Wenn wir hier Sand hätten, wäre der Regen sehr schnell wieder draußen.“ Tatsächlich hat nicht nur permanenter Sonnenschein, sondern auch der Wind die Austrocknung der Böden befördert. „Vor fünf Wochen hatten wir 30 Liter Niederschlag. Davon hat die Gerste sehr stark profitiert.“ Die Wintergerste ist eine reine Futterpflanze für die Tiermast und wird traditionell als erste Getreideart geerntet. Stand jetzt erwartet die Labag die Ernte der Sommergerste, die beim Bierbrauen eingesetzt wird, etwa zwei Wochen später, um den 10. Juli. Auch Raps werde dann von den Feldern geholt, wenngleich nur noch wenige Bauern die gelbe Ackerpflanze anbauen. „Palmöl aus Indonesien ist billiger und hat dem Raps bei der Beimischung zu den Biotreibstoffen den Rang abgelaufen.“