Getötete Tabitha E. aus Asperg Taucher suchen nach Beweisen in der Enz

Welche Erkenntnisse die Tauchgänge, an denen acht Taucher der Wasserschutzpolizei und zwei Taucher des Kampfmittelbeseitigungsdienste beteiligt waren, im Fall von Tabitha E. erbrachten, darüber macht die Polizei keine Angaben. Vermutlich wird sie das auch in den kommenden Tagen nicht tun. Der Grund: In dem Tötungsfall läuft alles auf einen Indizienprozess hinaus. Dementsprechend wenig will die Staatsanwaltschaft vorab an die Öffentlichkeit geben.