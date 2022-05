Gesundheitszentrum in Pleidelsheim Riesiges Interesse am neuen Ärztehaus

Mit dem neuen Ärztehaus wird die medizinische Versorgung in Pleidelsheim konzentriert und optimiert. „Der Hausarzt im Erdgeschoss hat einen weiteren Arzt angestellt und war bisher in einem Gebäude aus den 1970er-Jahren tätig“, erläuterte Bürgermeister Trettner. Dank des Aufzugs im Haus seien alle Praxen barrierefrei zu erreichen, was in der bisherigen Zahnarztpraxis und in der Kinderarztpraxis nicht der Fall gewesen sei. Die Rosenapotheke im Erdgeschoss habe nun viel mehr Platz, ebenso wie die Physio-Praxis im ersten Stock.