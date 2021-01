Gesundheitszentrum Dürl in Benningen Gesundheitsförderung in Zeiten von Corona

Das junge und gut ausgebildete Team vom Gesundheitszentrum Dürl erwartet seine Kunden auf 360 Quadratmeter in Benningen in einem modernen Ambiente. Insgesamt stehen fünf abgeschlossene, helle Behandlungsräume und eine große Trainingsfläche zur Verfügung – und das auch in Corona-Zeiten. Dabei kombiniert das Team klassische Physiotherapie mit gezieltem, vorbeugendem Bewegungstraining im Sinne der medizinischer Trainingstherapie. Darüber hinaus bietet das Gesundheitszentrum Dürl auch alternativmedizinische Heilpraktiker-Leistungen an: "Wir betrachten den Menschen ganzheitlich, suchen nach den Ursachen seiner Problematik und erstellen dann einen optimalen Therapie- und Trainingsplan für einen langfristigen Erfolg." Mit diesem Konzept wird die Lücke zwischen der Physiotherapie und den klassischen Fitnesszentren geschlossen. Mit insgesamt sieben Mitarbeiter, bestehend aus Physiotherapeuten, Sport- und Gesundheitstrainern, sowie Heilpraktikern und Sektoral-Heilpraktikern unterstützen wir Sie mit unseren Gesundheitskonzepten um im Alltag fit zu bleiben.