Die Resonanz auf die Studie war übrigens so groß, dass die 40 Teilnehmerplätze sofort ausgebucht waren. Eine Übersicht über die Erfolge der Behandlung und Trainingseinheiten liefert unter anderem das professionelle Analysegerät Torso Check: Es misst die Rumpfkräfte in der Beugung, der Streckung, der Seitneigung und der Rotation, also in allen Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule.