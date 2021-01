Gesundheitliche Versorgung im Landkreis Ludwigsburg Notärzte überschreiten Hilfsfristen zu oft

Politisch sind die Hilfsfristen seit etwa zehn Jahren im Landkreis Ludwigsburg ein umkämpftes Thema, dessen sich besonders die SPD angenommen hat. Damals setzte sich der Landtagsabgeordnete Wolfgang Stehmer dafür ein, dass auch in Randgebieten wie Vaihingen oder dem Bottwartal die Fristen eingehalten werden. Tatsächlich gab es Verbesserungen, etwa durch zusätzliche Rettungswagen in Ludwigsburg, Ditzingen, Vaihingen und am neuen Standort in Murr für das Bottwartal. Nur blieb der Wert für die Notärzte unter der 95-Prozent-Grenze. Für die SPD will der Murrer Kreisrat Thomas Utz das Thema im Blick behalten. „Wir haben offensichtlich in der Tat nach wie vor ein erhebliches Problem mit der Einhaltung der gesetzlichen Werte“, lautet sein Fazit nach einer kleinen Anfrage des SPD-Generalsekretärs Sascha Binder an den CDU-Innenminister Thomas Strobl und dessen Antwort.