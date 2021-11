Gesuchter in Affalterbach entdeckt Bei Festnahme: Polizistin verletzt

Affalterbach - Der Versuch, einen gesuchten 58 Jahre alten Mann festzunehmen, endete am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Lessingstraße in Affalterbach mit Widerstandshandlungen und einer leicht verletzten Polizistin. Der 58-jährige hatte gleiche mehrere Straf- und Bußgeldverfahren offen, weshalb Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war. Zivile Polizisten erkannten den Gesuchten und sprachen ihn beim Verlassen seines Fahrzeugs an.