Gesprächsrunde in Corona-Zeiten MZ-Talk – neues virtuelles Format startet am Dienstag

Während die einen die Maßnahmen für völlig richtig halten, schreien andere laut auf. Immer mehr Widerstand macht sich breit. Und über allem schwebt die Frage: „Und, wie geht es jetzt weiter?“ Darüber sowie über die aktuelle Situation und die Gemütslage der Menschen in Marbach & im Bottwartal wollen wir ab sofort im virtuellen MZ-Talk sprechen. Der MZ-Talk wird ab kommender Woche an im Mai immer dienstags live gestreamt werden auf der Homepage der Marbacher Zeitung. Jede Woche werden dann andere Themenbereiche in den Fokus genommen. Mal das Thema Bildung, mal der Breitensport, die Gastronomie oder der Einzelhandel. Eine Stunde lang diskutiert Karin Götz, die Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung, in dieser Zeit virtuell mit verschiedenen Gästen.