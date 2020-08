Gespräche über Reformen Maas besucht Krisenland Libanon

"Das Land braucht jetzt einen kraftvollen Aufbruch und es braucht tiefgreifende wirtschaftliche Reformen", sagte Maas vor seinem Abflug aus Berlin. "Nur so wird der Libanon seine Jugend für eine gute Zukunft gewinnen, nur so wird das nötige Vertrauen aufgebaut." Bei der schweren Explosion am Dienstag vergangener Woche waren mindestens 165 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt worden. Am Dienstagabend beteiligten sich Tausende Libanesen an einem Trauermarsch.