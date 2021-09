Gespräche Klima: China fordert Entgegenkommen der USA für Kooperation

In China will Kerry, der zuvor Japan besucht hatte, auch im Gespräch mit seinem chinesischen Konterpart Xie Zhenhua den Klimagipfel im November in Glasgow vorbereiten. Da Chinas Hauptstadt in der Pandemie besonders geschützt ist und Kerry anders als normale Reisende bei der Ankunft keine drei Wochen Quarantäne absolviert hat, finden seine Gespräche mit Xi Zhenhua in Tianjin rund eineinhalb Autostunden von Peking statt. Zuletzt war der US-Klimabeauftragte im April in Shanghai.

Trotz der Spannungen wurde Kerry von der chinesischen Seite ranghoch empfangen. Per Video sprach Kerry am Donnerstag auch mit Vizepremier Han Zheng. In dem Gespräch hob der US-Klimabeauftragte hervor, dass die Klimakrise nicht ohne China zu lösen sei, das 27 Prozent der weltweiten Emissionen produziere. "Ohne bedeutende Bemühungen der Volksrepublik China zur Verringerung können wir das Ziel nicht erreichen, die Erwärmung auf 1,5 Prozent zu begrenzen", zitierte ihn das US-Außenministerium.

