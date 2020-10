Gespräch über Müller Entwicklung von Müller-Markt auf der Agenda

So war sich die Runde eigentlich einig, dass an diesem Punkt eine Aufwertung per Künstlerwettbewerb erreicht werden könnte. Dafür machte sich insbesondere Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern stark. Aber auch Sebastian Engelmann von den Grünen brach für einen solchen Wettstreit der kreativen Köpfe eine Lanze. Bürgermeister Jan Trost fand die Idee ebenfalls charmant. „Das wäre für uns sehr reizvoll, dass man sagt: Wir machen einen Wettbewerb mit Künstlern, um eine Skulptur zu schaffen, die Marbach-typisch ist und einen Wiedererkennungswert hat“, sagte er. Zudem würde man dann eine andere Marke setzen, als den vom Planer vorgeschlagenen Federkiel, der schon bei der Bürger-Infoveranstaltung nicht gut angekommen war.