Gesetz zu Motorradlärm Schwarze Biker-Schafe schlüpfen durch

Einige Strecken in den hügeligen Randzonen des Landkreises Ludwigsburg sind für viele Biker ein Eldorado – mit dem Nebeneffekt, dass viele Ortschaften, etwa in den Löwensteiner Bergen, seit Jahren mit Lärm konfrontiert werden. Auch die Anwohner von Kirchberg, vor allem des Weilers Neuhof, können davon ein Lied singen. Seit Jahren kämpft dort die Aktionsgemeinschaft Umweltschutz Kirchberg (AUK) mit unterschiedlichen Mitteln um Aufmerksamkeit für ein Thema, das lange Zeit von der Politik stiefmütterlich behandelt wurde. Einen knappen Kilometer lang ist die kurvige Strecke zwischen dem Bahnhof Kirchberg und dem Weiler: An der Bushaltestelle Neuhof treffen sich Biker zum Auf- und Abfahren.