Gesellschaft Steinmeier rechnet mit Fortsetzung der Pflichtzeit-Debatte

Hier zeigte sich Steinmeier jedoch skeptisch. "Ich freue mich sehr, dass es so viele Freiwillige gibt, die sich engagieren. Eine Frage ist aber, wie wir die erreichen, die sich aus den verschiedensten Gründen nicht engagieren wollen oder können, die in ihren Milieus verbleiben." Unsere Gesellschaft lebe doch davon, "dass sich die vielen Bubbles - soziale, politische, kulturelle - vermischen können", sagte der Bundespräsident. "Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass es dafür einen Anstoß braucht, und das könnte die soziale Pflichtzeit sein, bei der alle mitmachen."

Soziale Pflichtzeit als Chance

Eine soziale Pflichtzeit könnte aus Steinmeiers Sicht eine Chance bieten, um die wachsende soziale Distanz in der Gesellschaft zu überbrücken. "Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen überwiegend in ihrer sozialen Bubble aufwachsen und bleiben, erst in der Schule, dann bei der Ausbildung oder im Studium." Das setze sich anschließend im Beruf und auch über die sozialen Medien fort. Er wünsche sich, "dass wir Möglichkeiten finden, um uns wieder über die unterschiedlichen Grenzen hinweg begegnen zu können".

Steinmeier betonte, seine Idee lasse viel Raum für Debatten um ihre Ausgestaltung. "Es muss eben kein Jahr sein, das Männer und Frauen leisten könnten für die Gesellschaft, es können auch ein paar Monate sein. Vielleicht kann man sie auch flexibel auf bestimmte Lebensabschnitte verteilen." Die Pflichtzeit solle auch nicht auf bestimmte Altersgruppen oder bestimmte Einrichtungen beschränkt sein.