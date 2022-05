Gesellschaft Mitarbeiter geförderter Vielfaltprojekte fühlen sich bedroht

Psychische Belastung nur eine der Folgen

Zu den Modellprojekten, die unter dem Titel "Vielfaltgestaltung" gefördert werden, gehören unter anderem ein Projekt mit dem Titel "Meet a Jew" des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Projekt in Halle an der Saale, das sich für Teilhabe und Mitgestaltung junger Migranten in Ostdeutschland einsetzt sowie eine Initiative, die sich "Aufbau, Qualifizierung und Stärkung queerer Bildungsprojekte in strukturschwachen Regionen" zur Aufgabe gemacht hat.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, die Bedrohungen seien für die Mitarbeiter der Projekte nicht nur psychisch belastend, sondern beeinträchtigten auch die Arbeitsabläufe. Die Auseinandersetzung mit Bedrohungen, Sicherheitsvorkehrungen sowie Absprachen mit Sicherheitsbehörden und anderen Akteuren seien aufwendig und schränkten dadurch die Mitarbeitenden in ihrer inhaltlichen Arbeit stark ein. Hinzu kämen Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung.

Gerade in einigen Regionen Ostdeutschlands sei es schwer, Mitarbeitende für rassismuskritische Arbeit zu gewinnen, vor allem solche, die selbst einen Migrationshintergrund aufweisen, berichteten die Betroffenen den Wissenschaftlern.

Nach Einschätzung des DeZIM brauchen engagierte Organisationen und ihre Mitarbeiter "wirksame und konsequente Unterstützung". Nur so könne verhindert werden, "dass die unmittelbaren und mittelbaren Angriffe zu einem nachhaltigen Rückzug zivilgesellschaftlichen Engagements führen".