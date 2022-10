Gesellschaft Grabkreuze an der Copacabana - Aktivisten ehren Verstorbenen

Rio de Janeiro - Als Erinnerung an einen ungewöhnlichen Corona-Protest sind an der weltberühmten Copacabana mehrere Kreuze in den Sand gesteckt worden. "Wir erinnern an unseren Freund Marcio Antonio, der am 3. Oktober gestorben ist. Und wir wiederholen seine Geste, die ihn im Kampf für das Leben und die Meinungsfreiheit verewigt hat", hieß es in einem Tweet der Nichtregierungsorganisation (NGO) Rio de Paz am Mittwoch.