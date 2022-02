Gesellschaft Beatrix von Storch empört mit Aussagen über Transgender

In einer Debatte zum Internationalen Frauentag am 8. März im Bundestag warf von Storch der Mehrheit der Abgeordneten ("fast alle hier") am Donnerstag vor, einer "Genderideologie" anzuhängen. "Sie behaupten, das Geschlecht hat mit Biologie nichts zu tun. Und jeder kann sich sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen."