Geschwindigkeitsüberwachung für Marbach Tempokontrollen für die Marbacher Altstadt gefordert

Marbach - Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, die Niklastorstraße zwischen Stadtkirche und Rathaus dauerhaft für Fahrzeuge zu sperren (wir berichteten). Wichtig ist einigen Mitgliedern des Gremiums sowie den Anwohnern nun aber auch, zusätzlich das Tempo der verbleibenden Autos in der City zu überwachen, damit die verkehrsberuhigte Zone nicht nur auf dem Papier besteht. So wollte Peter Zell, der Vorsitzende des Holdergassenvereins, im Rahmen der Einwohnerfragestunde wissen, ob die Stadt auch Geschwindigkeitskontrollen in der Oberen Holdergasse veranlassen wolle.