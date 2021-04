Geschlechtergerechte Kleidung Schweizer Soldatinnen testen Unterwäsche – das wird zum Medienspektakel

Die neuen Modelle sollen getestet werden

Auf jeden Fall werden nun neue Modelle ausprobiert. Sie gehören nach Angaben von Sievert zu einem „modularen Bekleidungssystem“, in dem von der Unterwäsche über den Körperschutz, den Kampfanzug und das Tragesystem etwa für den Rucksack alles aus einem Guss sein soll. Die Kampfbekleidung sei so entworfen und konstruiert worden, dass individuelle Anpassungen durch den Soldaten oder die Soldatin möglich seien, heißt es bei der Armee. „So ist zum Beispiel die Tarnanzughose neu mit einem verstellbaren Bund versehen und kann so verstellt werden.“ Wie genau die neuen Unterhosenmodelle von den alten abweichen, weiß Sievert nicht. Er habe selbst noch keine gesehen.