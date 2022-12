Geschichte Syltdamm? Neuer Vorstoß zur Umbenennung des Hindenburgdamms

So wollen die Grünen im Amt Südtondern - zu dem die Stadt Niebüll gehört, in der die Autozüge nach Sylt starten - mittelfristig eine Resolution in den Kreistag Nordfriesland einbringen. "Sinn dieser Resolution kann nur sein, dass von Seiten der öffentlichen Träger der Begriff "Hindenburgdamm" nicht mehr benutzt wird in der Hoffnung, dass sich das auch auf den "Volksmund" übertragen wird", sagte Stephan Wiese vom Grünen Ortsverband Südtondern.