Geschichte Salina Steinfeld ist "Miss Holocaust Survivor 2021"

"Wir müssen überall stark sein, um zu wissen, wie wir uns um uns selbst kümmern können - und am wichtigsten, uns gegenseitig zu helfen", sagte Steinfeld nach der Wahl in Jerusalem, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. "Lasst unglückliche Menschen nicht allein." Die Seniorin besucht demnach trotz ihres hohen Alters mindestens einmal in der Woche als Freiwillige andere Holocaust-Überlebende.