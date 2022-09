Geschichte in Pleidelsheim Wie funktionierte einst ein Waschhaus?

Einstige Waschfrau interviewt

Eine wichtige Quelle für sie waren frühere Waschmeisterinnen und Mangfrauen – vor allem jedoch Anni Entenmann, die heute noch ein bis zweimal die Woche für die Gemeinde die Geräte im Waschhaus anwirft. Entenmann wohnte früher als Waschfrau mit ihrer Familie in der Wohnung im Waschhaus, ihre Töchter und deren Freunde erlebten das Waschhaus in den 1960er und 70er Jahren als Kinderparadies mit Baden in Steintrögen. Zu Beginn der 1960er Jahre gab es in Baden-Württemberg mehr als 1000 Gemeindewaschküchen – das Waschhaus in Pleidelsheim war für viele ein Vorbild, und einige Kommunen reisten in die 6500-Einwohner-Gemeinde, bevor sie selbst ein Waschhaus bauten. Das Buch kostet 15 Euro und kann im Rathaus erworben werden.