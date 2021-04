Geschichte Gericht weist Klage ehemaliger Sexsklavinnen gegen Japan ab

Das zentrale Bezirksgericht in Seoul wies am Mittwoch in einem Zivilprozess die Entschädigungsklage gegen Japan von 20 ehemaligen Sexsklavinnen und Opfer-Angehörigen ab. Das Gericht habe die Staatenimmunität angeführt, wonach ein Staat nicht über einen anderen zu Gericht sitzen darf, berichteten südkoreanische Sender. Falls es Ausnahmen dieses völkerrechtlichen Grundsatzes zulasse, würden diplomatische Verwerfungen unvermeidlich sein.