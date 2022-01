Geschenktipps 2021 Die besten Romane, Filme, Musikalben und Kinderbücher zur Bescherung

Die besten Filme und Serien zur Bescherung

Hier finden Sie Geschenktipps für Filme und Serien, die hart am Nerv oder kurz vorm Kringeln sind, die mitten ins Herz treffen, weit weg vom Alltag oder ganz nah am Leben oder einfach nur voller Luxus sind. Wie wäre es zum Beispiel mit Mads Mikkelsen als frustriertem Lehrer in „Der Rausch“, der sich als Aufhellungskur Alkohol verschreibt, oder mit „Ich bin dein Mensch“, Maria-Schraders Drama über Androiden-Liebe? Oder mit der Kimi-Serie „Mare of Easttown“ mit Kate Winselt als Kommissarin, dem dramatischen Metoo-Film „Promising young Woman“ oder der generalüberholten Neuauflage von David Lynchs mysteriösem Hollywood-Thriller „Mulholland Drive“?