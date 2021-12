Geschenk in Marbach Kleiner Park für Bürger geplant

Jubilar wollte zurücktreten

Lauterwasser schlug dennoch in seiner Dankesrede kurzzeitig nachdenkliche Töne an, berichtete, dass er für diesen Tag seinen Rückzug geplant hatte, angesichts der wichtigen anstehenden Aufgaben wie der Entwicklung des Neubaugebiets Keltergrund aber doch die restliche Amtsperiode im Gremium verbleiben werde. Und dann kündigte er noch etwas an, das man so nicht alle Tage erlebt: Lauterwasser will dem Ort etwas zurückgeben und ein rund 40 Ar großes Grundstück zur Verfügung stellen, auf dem Bäume insbesondere für die Quellen-Grundschule gepflanzt werden sollen.