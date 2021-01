Gescheitertes TTIP-Abkommen DIW für neues Freihandelsabkommen mit USA

Der Ökonom kritisierte das Investitionsabkommen zwischen der EU und China, dessen Vertragstext am Freitag veröffentlicht wurde. "Eine Einigung mit China ist zwar wichtig, aber China spielt nach den eigenen Regeln", meinte Fratzscher. "Das Abkommen ist kein großer Wurf, man begegnet sich nicht auf Augenhöhe, die Bedingungen in den Volkswirtschaften sind sehr unterschiedlich." Die beste Strategie für Europa sei es, "die eigenen Interessen im globalen Systemwettbewerb zu behaupten, in einer starken transatlantischen Partnerschaft".