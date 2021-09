Geschäfte in Steinheim Pflanzenmarkt vor Wiederbelebung

Größere Verkaufsfläche geplant

Demnach soll in dem Gewächshaus wieder ein Pflanzengeschäft angesiedelt werden. Und zwar sogar in größeren Dimensionen als zuvor. Denn wie der Bauamtsleiter Frank Fussenegger erläuterte, wird für den anvisierten Gartenmarkt eine Erweiterung angestrebt. Diese soll an einer Stelle auf dem Gelände realisiert werden, für die vor mittlerweile fast 20 Jahren schon einmal eine Genehmigung zur Errichtung eines Baumarkts erteilt wurde, der dann aber nie hochgezogen wurde. In dem neuen Geschäft sollen unter anderem Grünpflanzen, Gartenzubehör, Artikel zur Außendekoration, Blumenerde, Gartenhäuser, Sämereien, Gartensteine sowie Innen- und Außentöpfe an den Mann oder die Frau gebracht werden – wogegen weder die Verwaltungsspitze noch die Räte etwas einzuwenden hatten.