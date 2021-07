Geschäfte in Steinheim Parksituation vor Backshop umstritten

Steinheim - In der Immobilie in der Murrer Straße haben in den vergangenen Dekaden Geschäftsleute aus völlig unterschiedlichen Branchen ihr Glück versucht. So waren in dem Gebäude auf Tuchfühlung zum heutigen Steppi-Kreisel unter anderem eine Videothek, ein Fahrradgeschäft und zuletzt ein Fugenfachbetrieb angesiedelt. Bald schon dürfte sich das Sortiment wieder ändern. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat am Dienstagabend einer Nutzungsänderung für das Haus zugestimmt und damit den Weg für den Einzug einer Verkaufsstelle für Backwaren freigemacht.