Geschäft in Großbottwar ausgeraubt Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag ein Geschäft in der Hauptstraße von Großbottwar ausgeraubt. Der Täter schlug die Schaufensterscheibe ein, sodass es ihm möglich war in die Auslage zu greifen. Aus dieser nahm er mehrere Schatullen, in denen sich Schmuck befand. Anschließend machte sich der Gesuchte samt Diebesgut im vierstelligen Wert aus dem Staub.