Gerücht um Ex-VfB-Torhüter Kehrt Przemyslaw Tyton in die Bundesliga zurück?

Tyton blieb ein Wackelkandidat, an dem die damaligen VfB-Trainer Alexander Zorniger und sein Nachfolger Jürgen Kramny dennoch lange festhielten. Erst am 33. Spieltag bekam Mitch Langerak seine Chance, der auch am finalen Spieltag im Tor stand. Den Abstieg des VfB aus der Bundesliga konnte er aber auch nicht mehr verhindern. Er verließ Stuttgart und wechselte zunächst zu Deportivo La Coruna. Seit Januar 2019 spielt er in Cincinnati.