Germany´s next Topmodel Neue Staffel startet – Kandidatin aus der Region dabei

Eine weitere Neuerung der diesjährigen Staffel betrifft die Modelanwärterinnen: Bei den Bewerbungen gab es keinen Einschränkungen, es durfte sich jeder anmelden. „Jedes Mädchen hat das Recht, von diesem Job zu träumen und jedes Mädchen hat das Recht, gesehen zu werden. Die Modewelt hat sich so weiterentwickelt und natürlich entwickeln wir uns mit“, sagt Klum.

„Werde das Modeln nicht aufgeben“

Doch am Ende behält der abgedroschene Satz „Nur eine kann Germany’s next Topmodel werden…“ seine Berechtigung. Sara aus Aichtal schätzt ihre Chancen wohl deshalb folgendermaßen ein: „Auch wenn ich einen außergewöhnlichen Look habe, kann man nie wissen für wen sich Heidi Klum am Ende des Tages entscheiden wird. Ich denke mein Aussehen ist für bestimmte Aufträge gefragt, für andere wiederum auch nicht, wie dass eben ist, da sollte man sich nicht einfach zurücklehnen und schauen was passiert. Doch egal wie sich Heidi am Ende des Tages entscheidet, werde ich das Modeln nicht aufgeben und weiterhin meinen Traum verfolgen.“