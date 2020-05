„Germany’s Next Topmodel“-Finale Heidi Klum auf 9312 Kilometern Abstand

Berlin - Eigentlich wissen wir genau, wie es ablaufen wird: Es wird „Walks“ geben, Heidi Klum wird sagen, dass sie „sooo stolz“ auf all ihre „Meedchen“ ist und die Finalistinnen werden bibbern, schließlich „kann nur eine ‚Germany’s Next Topmodel“ werden“. Haben wir doch alles schon gesehen, schließlich gibt es „Germany’s Next Topmodel“ – oder GNTM, wie wir Eingeweihten sagen – seit unfassbaren 14 Jahren. Die Finalshows waren eigentlich immer das Langweiligste der ganzen Staffel: Das Umstyling war vorbei, das unvermeidliche Hüllenlos-Shooting auch und die Finalistinnen sprachen so mild und sanftmütig voneinander, als habe es die Zickereien hinter den Kulissen nie gegeben. Ohnehin überkommt einen beim Anschauen der Modelhatz seit ein paar Jahren ein seltsames Gefühl: Kann es sein, ja, darf es sein, dass es dieses Format immer noch gibt?