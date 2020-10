Geringe Wahlbeteiligung Opposition gewinnt Senatswahl in Tschechien deutlich

Masken-Empfehlung nun für alle Klassenstufen

Dritter Covid-Fall am FSG

Am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium gibt es einen dritten Covid-Fall. Darüber informiert Schulleiter Volker Müller am Samstagmittag in einem Informationsbrief. Betroffen ist erstmals eine Lehrkraft. Ab Montag gilt nun eine Maskenempfehlung für alle Klassenstufen.