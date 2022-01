Gerichtsverhandlung Psychiaterin: Utøya-Mörder Breivik so gefährlich wie zuvor

Man kann ihm "nicht trauen"

Breivik sage etwas und glaube auch an das Gesagte, meine zu einem anderen Zeitpunkt aber etwas anderes, berichtete Rosenqvist. "Er ist nicht konsistent in dem, was er sagt. Und deshalb kann man ihm nicht trauen." Breivik sei ein narzisstischer, sehr selbstverherrlichender Persönlichkeitstyp. Man könne nicht wissen, was er im Falle einer möglichen Haftentlassung auf Bewährung eigentlich machen wolle - nicht einmal er selbst, sagte Rosenqvist.