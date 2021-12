Gerichtsurteil Pirinçci muss Neubauer nach Facebook-Post 6000 Euro zahlen

Rechtspopulist uneinsichtig

Pirinçci kündigte an, in Berufung zu gehen. Das Urteil sei "total unverhältnismäßig" und eine "juristische Komödie", sagte er der dpa. Den besagten Kommentar, den er nicht wiederholen dürfe, habe er "ironisch gemeint" und in keinster Weise versucht, Neubauer zu bedrängen oder zu kontaktieren. Er könne nicht nachvollziehen, welcher Schaden Neubauer durch sein Posting entstanden sein soll, sagte er.

