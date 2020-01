Gerichtsprozess zu Unfall in Steinheim Unfall lässt sich nicht exakt rekonstruieren

Das konnte das Opfer vier Monate nach dem Ereignis nicht mit Sicherheit bestätigen. „Ich sah das Auto an der Seitenstraße stehen und konzentrierte mich darauf, ob es meine bestehende Vorfahrt beachtet, als mich von hinten ein Wagen rasch überholte, mir den Weg abschnitt, und dann lag ich auch schon auf dem Auto“, berichtete der 66-Jährige aus Großbottwar ruhig und sachlich den Prozessbeteiligten. Seiner Erinnerung nach stand das Fahrzeug, als er auf den Kofferraum aufschlug. Er trug mehrere Prellungen und eine Platzwunde an der Lippe davon sowie Schäden an seinem Rad.