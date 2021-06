Gerichtsprozess in Freiburg Urteile zur Gruppenvergewaltigung sind rechtskräftig

Freiburg - Im Verfahren um die Gruppenvergewaltigung einer damals 18-Jährigen im Oktober 2018 in Freiburg sind die teils mehrjährigen Haftstrafen nunmehr rechtskräftig. Wie am Freitag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe mitteilte, hatten fünf der zehn Verurteilten Revision eingelegt; diese verwarf der BGH nun durchweg. (Az. 1 StR 81/21)