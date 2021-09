Gerichtsentscheidung in NRW Räumung des Hambacher Forsts vor drei Jahren war rechtswidrig

Köln - Eine mit Brandschutzmängeln begründete Räumung von Baumhäusern und anderen Einrichtungen in Protestcamps im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen vor rund drei Jahren ist rechtswidrig gewesen. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln nach Angaben vom Mittwoch in einem von einem damaligen Bewohner angestrengten Rechtsstreit gegen die Stadt Kerpen. Es gebe verschiedene „rechtliche Mängel“. So sei die Brandschutzbegründung damals erkennbar „nur vorgeschoben worden“. Die Opposition wertete das Urteil auch als Ohrfeige für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).