Geplatzter U-Boot-Deal Paris wird von den USA gedemütigt

Den französischen Zorn konnten auch die Rettungsversuche des Sprechers des US-Außenministeriums, Ned Price, nicht mildern. Er äußerte Verständnis für den Ärger in Paris und die Hoffnung, bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in der kommenden Woche in New York auf ranghoher Ebene mit der französischen Seite das Thema besprechen zu können. Frankreich sei ein sehr wichtiger und „unser ältester Partner“, sagte Price. „Wir sind der Ansicht, dass unser Verhältnis außerordentlich wertvoll ist.“

Chinas aggressive Strategie im Pazifik

Die guten Beziehungen in der Vergangenheit verhinderten allerdings nicht, dass Frankreich unter die Räder der aktuellen Weltpolitik gekommen ist. China verfolgt im Indopazifik seit längerem eine aggressive Strategie, die eine Reihe von Anrainer-Staaten beunruhigt. Dabei geht es um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer, durch das wichtige maritime Handelsstraßen verlaufen. Seit 2018 haben sich überdies vor allem die Konflikte in den Handelsbeziehungen zwischen Peking und Canberra stetig verschärft. Zuletzt verhängte China harte Sanktionen gegen zahlreiche australische Produkte. Als Gegenmaßnahme soll Australien nun von US-Technologie beim Bau atombetriebener U-Boote und von Know-how bei der Cyberabwehr profitieren. Auch wollen die USA ihre militärische Präsenz in Australien ausweiten.

Die Anwälte haben nun das Wort

Inzwischen machen sich in der Werft in Cherbourg bereits die Anwälte beider Seiten daran, den Deal mit seinen vielen tausend Seiten akribisch zu durchforsten. „Wir haben Verträge, die Australier müssen uns sagen, wie sie das rauskommen wollen“, betont Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Eine mögliche Entschädigung von bis zu 250 Millionen Euro ist bereits im Gespräch. Das ist eine sehr hohe Summe, aber weit entfernt von den 31 Milliarden, die für den Bau der zwölf U-Boote erwartet wurde. Vor allem reicht dieses Geld nicht aus, um den Imageverlust der französischen Rüstungsindustrie aufzuwiegen.