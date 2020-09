Geplantes Neubaugebiet im Großbottwarer Teilort Hof Die Gerüche liegen im Rahmen

Großbottwar - Ein Gutachten bescheinigt dem geplanten Neubaugebiet Langgewänd II West in Hof und Lembach eine zumutbare Beeinträchtigung durch Gerüche. Das bisherige Plangebiet kann deshalb in der bisherigen Form bestehen bleiben. Das ist am Mittwoch im Großbottwarer Gemeinderat bekannt geworden. Dort wurden auch die Ergebnisse anderer relevanter Gutachten vorgestellt. Die Stadtverwaltung sieht sich damit bestätigt: Sie will auf der rund 1,5 Hektar großen Fläche in Hof 20 bis 25 Bauplätze schaffen. Dagegen hatten sich im Januar Bewohner des Teilortes ausgesprochen und die Gründung einer Bürgerinitiative angekündigt (wir berichteten).