Geplantes Gewerbegebiet Benzäcker bewegen die Mundelsheimer

Die Meinung von Wilfried Helber zum geplanten großen interkommunalen Gewerbegebiet auf Mundelsheimer Gemarkung ist eindeutig: „Ich finde, es gibt nichts Besseres für Mundelsheim.“ Und er begründet das auch: „Wir haben hier keinen Metzger, und es gibt kaum noch eine Wirtschaft, wo man abends mal hingehen und sich treffen kann.“ Mit dem Gewerbegebiet Benzäcker, so hofft er, käme wieder mehr Leben in die Neckargemeinde. Helber ist der erste, der am Mittwochmorgen das Gesprächsangebot von Bürgermeister Boris Seitz zu einem Treffen unter der Linde am Bürgerhaus angenommen hat. Bis 11 Uhr folgen nochmals gut zehn Mundelsheimer, die die Gelegenheit wahrnehmen und sich vor dem Bürgerentscheid am 29. Mai informieren, aber auch eigene Anregungen weitergeben wollen. Bis zur Abstimmung gibt es noch etliche weitere Termine, auch ein digitales Angebot ist geplant.