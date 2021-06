Geplanter Neubau der Bäckerei Nestel in Großbottwar Abriss am Kreisel hat begonnen

Großbottwar - Viereinhalb Jahre ist es her, dass sich die Oberstenfelder Bäckerei Nestel ein etwa 6000 Quadratmeter großes Grundstück am Kreisverkehr Richtung Sauserhof gesichert hat. Der Plan: Man möchte die Backstube, die im Traditionsgebäude in Oberstenfeld schon seit Längerem an Grenzen stößt, dort hin verlagern und zugleich einen Drive-in-Service anbieten – vergleichbar mit dem Café N in Beilstein.