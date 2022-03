Geplanter Heizkostenzuschuss Ein Leser ändert das Gesetz

Er war es, der sich rund um den Kabinettsbeschluss zum Heizkostenzuschuss am 2. Februar an unsere Redaktion wandte und auf die Pfändungsproblematik hinwies, durch die der Zuschuss gerade bei denen, die ihn am dringendsten brauchen, verpuffen würde. Seine Nachricht erreichte den zuständigen Kollegen im Hauptstadtbüro, der noch am selben Tag das federführende Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen von Klara Geywitz (SPD) damit konfrontierte. „Mit diesem konkreten Fall bin ich gerade tatsächlich überfragt“, gestand deren Sprecherin. Die Journalistin Ute Welty bestand als Leiterin der Bundespressekonferenz an jenem Tag auf eine Nachreichung der Antwort. Am Abend hieß es dann, der Umgang mit Pfändungen sei „nicht explizit geregelt“ im Gesetzentwurf: „Wir werden mit den beteiligten Ressorts prüfen, wie wir da nachsteuern können.“